Новый мост в Калужской области откроют 7 августа
В ближайший понедельник, 7 августа, в поселке Игнатьевское Малоярославецкого района планируется открыть мост через реку Лужу. Об этом сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
В четверг там пройдет выездное совещание. Планируется, что именно там окончательно утвердят дату открытия.
Мост в Игнатьевском построили раньше срока. Работы начались осенью прошлого года.
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