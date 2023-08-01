Новый мост в Калужской области откроют 7 августа

В ближайший понедельник, 7 августа, в поселке Игнатьевское Малоярославецкого района планируется открыть мост через реку Лужу. Об этом сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

В четверг там пройдет выездное совещание. Планируется, что именно там окончательно утвердят дату открытия.

Мост в Игнатьевском построили раньше срока. Работы начались осенью прошлого года.

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