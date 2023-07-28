Сгнивший труп обнаружили в Калужской области

Около железнодорожной станции Ерденево в Малоярославецком районе 26 июля обнаружен полуразложившийся труп мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Этого человека пока не смогли опознать. Из местных жителей никто не пропадал.

Документов рядом с останками не было.

Сейчас устанавливаются причины смерти и ее обстоятельства.

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