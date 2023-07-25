Жители Калужской области пожаловались на невыносимый запах

Во вторник, 25 июля, жители поселка Головтеево Малоярославецкого района пожаловались губернатору на невыносимый запах.

- В данном поселке осуществляется слив нечистот с близ лежащих СНТ, свинофермы и близ лежащих населенных пунктов, - написала женщина. - Дышать всем жителям, а главное - детям нашего поселка, такими «ароматами» уже невозможно!

Ситуацию прокомментировали в администрации Малоярославецкого района.

- На очистные сооружения вывозятся только хозбытовые стоки из септиков населения близлежащих населенных пунктов, где имеются водозаборы, находящиеся в хозяйственном ведении «Малоярославецстройзаказчик», но отсутствуют канализационные сети и сооружения. Стоки из г.Малоярославец и свинофермы д. Максимовка на эти очистные сооружения не вывозятся, - подчеркнули чиновники.

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