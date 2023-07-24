Малоярославец получит федеральные деньги на благоустройство центральной площади

Малоярославец стал одним из трех городов Калужской области, который победил в VIII Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Победителей в понедельник, 24 июля. назвали на церемонии во Владивостоке.

Заявка Малоярославца предполагала благоустройство центральной площади.

Федеральное финансирование на эти цели город получит в 2024 или 2025 году.

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