Два человека пострадали в столкновении «Рено» и «Санг Йонга»

Днем в воскресенье, 23 июля, на дороге между Малоярославцем и селом Недельное произошло ДТП. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Около 16:00 там столкнулись легковые автомобили «Санг Йонг» и «Рено».

Различные травмы получили водитель «Рено» и пассажир «Санг Йонга».

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