Под Малоярославцем «Шестерка» столкнулась с мотоциклом

В субботу, 22 июля, в районе 19:08 в Малоярославецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным сведениям, на улице Новая Линия в селе Недельное столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мотоцикл.

В результате аварии пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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