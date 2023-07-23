Под Малоярославцем «Шестерка» столкнулась с мотоциклом
В субботу, 22 июля, в районе 19:08 в Малоярославецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным сведениям, на улице Новая Линия в селе Недельное столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мотоцикл.
В результате аварии пострадал один человек.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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