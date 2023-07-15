Стали известны победители турнира по ловле рыбы

В селе Недельное Малоярославецкого района состоялся турнир по ловле рыбы. Об этом в субботу, 15 июля, рассказал министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.



В соревнованиях приняли участие двенадцать команд - по три человека в каждой.



Участникам на вылов дали 4 часа.



Самый большой улов составил 6,5 кг. Приз за него получила команда Национального парка «Угра».



Второе место досталось сотрудникам Калужского областного радиотелевизионного передающего центра, а третье - команде Калугатеплосети.



- Наша команда заняла 9 место, - рассказал Жипа. - Но главное, что мы получили позитивные эмоции!

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.