В Малоярославецком районе произошло ДТП с пострадавшими

В воскресенье, в Малоярославецком районе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 10 часов 20 минут на 127 километре трассы М3 "Украина" автомобиль "Киа" врезался в препятствие.

В ДТП пострадали несколько человек. Тяжесть их травм уточняется.

- На месте работали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - говорится в сообщении.

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