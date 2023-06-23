Новый мост в Малоярославецком районе строят с опережением графика
В Малоярославецком районе с опережением графика строят мост через реку Лужу у поселка Игнатьевское. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
- Готовятся основания подъездных путей к мостовому сооружению для нанесения нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, - пояснил он. - Жителям уже сейчас стало гораздо комфортнее добираться до Игнатьевского.
Парфенов отметил, что участок дороги между деревнями Заболотское и Игнатьевское заасфальтирован.
- Это только нижний слой, - заявил чиновник. - Основной слой будет укладываться на всем протяжении совместно с мостовым сооружением.
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