В Калужской области остановили ремонт дороги

Ремонт дороги Максимовка – Подполково в Малоярославецком районе временно остановился. О причинах в пятницу, 23 июня, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

- Возникли дополнительные объемы работ из-за пучин, пришлось добавочно торговать, - рассказал чиновник. - Работы приостановили, но для удобства жителей Максимовки и Подполково, чтобы не было пыли в ходе ремонта. на протяжении населенных данных пунктов был уложен выравнивающий слой.

Парфенов заверил, что все работы будут выполнены.

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