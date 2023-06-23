В Калужской области остановили ремонт дороги
Ремонт дороги Максимовка – Подполково в Малоярославецком районе временно остановился. О причинах в пятницу, 23 июня, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
- Возникли дополнительные объемы работ из-за пучин, пришлось добавочно торговать, - рассказал чиновник. - Работы приостановили, но для удобства жителей Максимовки и Подполково, чтобы не было пыли в ходе ремонта. на протяжении населенных данных пунктов был уложен выравнивающий слой.
Парфенов заверил, что все работы будут выполнены.
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