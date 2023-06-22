В Малоярославце зажгли «Огненную картину войны»
Вечером в среду, 21 июня, в Малоярославце на центральной площади у стелы «Город воинской славы» вновь прошла акция «Огненная картина войны».
Фото выложил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
- 1418 свечей, а именно столько дней и ночей длилась война, зажглись в память о тех, кто отдал свою жизнь за мир и счастье на нашей Земле, - прокомментировал Парфенов. - Пусть свет свечей не даст нам никогда забыть той роковой даты – 22 июня 1941-го года.
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