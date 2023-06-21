В Малоярославце пройдет акция «Огненные картины войны»
В среду, 21 июня, в 22:00 в Малоярославце на Сенной площади у стелы «Город воинской славы» состоится Всероссийская акция «Огненные картины войны». Она будет приурочена ко Дню памяти и скорби, сообщили в администрации района.
- Эта акция ежегодно проводится в городах-героях и городах воинской славы и трудовой доблести, - пояснили чиновники.
Желающие поучаствовать должны принести каминную зажигалку.
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