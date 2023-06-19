В Калужской области сожгли 192 чайки из-за гриппа птиц

В Малоярославце удалось локализовать очаг высокопатогенного гриппа птиц, выявленный в начале мая. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило правительство Калужской области после заседания специальной противоэпизоотической комиссии, которое провел министр сельского хозяйства Леонид Громов.

На данный момент у пруда находят лишь трупы давно павших птиц.

- Всего за это время было сожжено 192 павшие чайки, - пояснили в правительстве.

При въезде в эпизоотический очаг оборудован дезбарьер. Вокруг водоема установлены информационные знаки о запрете рыбалки и купания. Угроза домашней птице отсутствует. Это подтверждают результаты 175 проб лабораторных исследований.

Про факты заболевания и падежа птицы необходимо сообщать на горячую линию комитета ветеринарии при правительстве Калужской области: 7-910-910-01-82.

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