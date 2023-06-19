В Калужской области дети выловили в реке две минометные мины
В Малоярославце одна и та же компания детей выловила из реки Лужи вторую за несколько дней минометную мину. Об этом сообщил в понедельник, 19 июня, глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
Снаряды находились там со времен Великой Отечественной войны.
По предварительным данным, мины ловили с помощью веревки и закрепленного на ней магнита. Обошлось без пострадавших.
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