В Калужской области не могут решить проблему мусорного полигона из-за бумажной волокиты

В Малоярославецком районе закрытый полигон ТКО вблизи Ерденево стал острой экологической проблемой. В четверг, 15 июня, об этом рассказал глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

Для начала рекультивации нужно объединить земельные участки, на которых находится полигон. Но один из них числится в государственном лесном фонде.

- В первый раз в передаче нам отказали, к сожалению, - пояснил Парфенов. - Сейчас мы подготовили новые выписки и заявку, согласованную с министерством природных ресурсов Калужской области, для повторного обращения в адрес Правительства РФ для перевода и передачи в собственность района одного земельного участка.

Чиновник отметил, что деньги на государственную и экологическую экспертизы уже заложены в бюджет 2023 года.

- Две недели назад были перекопаны съезды на полигон, так как сваливали строительный мусор, - рассказал также Парфенов. - Где может заехать техника, стараемся локализовать очаги возгорания. Наверх, к сожалению, не можем отправить людей и технику из-за возможной угрозы провала.

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