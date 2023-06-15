Грузовик с мусором перевернулся в Калужской области

В четверг, 15 июня, около 8 часов утра в деревне Радищево Малоярославецкого района перевернулся грузовик «Скания», перевозивший мусор. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. У мужчины черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Он доставлен в больницу.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

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