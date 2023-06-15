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В Малоярославце сотрудников МЧС не пускали на место пожара

Дмитрий Ивьев. Фото: Вячеслав Парфенов.
Опубликовано: 15.06.2023 09:08 1 711
В Малоярославце сотрудников МЧС не пускали на место пожара

В среду, 14 июня, в Малоярославце загорелся склад с мусором на территории частного предприятия. Фото выложил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

- Сотрудников МЧС пытались не пустить, но после сильного возгорания пожарным открыли ворота, - отметил Парфенов. 

Сложности ситуации добавляло то, что рядом находились склады горюче-смазочных материалов РЖД.

Как отметил Парфенов, проблема со складированием мусора в этом месте обсуждалась еще в прошлом году. Люди жаловались на движение большегрузов с отходами.

- Административная комиссия совместно с полицией выезжали, проводили проверку, но масштабы сегодня наводят на мысль другую, - заявил Парфенов. - Препятствие заезду пожарной техники, блокирование прохода на территорию главе администрации города не останутся без рассмотрения! 

Парфенов также рассказал, что на складе работает много мигрантов, которые разбежались после приезда полиции.

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Дмитрий Ивьев. Фото: Вячеслав Парфенов.
Опубликовано: 15.06.2023 09:08 1 711
Тэги: происшествие мчс пожар
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