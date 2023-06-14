В Малоярославецком районе КамАЗ сгорел в гараже

Около 19:30 во вторник, 13 июня, в деревне Желудовка Малоярославецкого района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Березовой загорелся грузовой автомобиль КамАЗ, находившийся в гараже.

Из людей никто не пострадал, но машина получила повреждения.

Причина пожара устанавливается.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.