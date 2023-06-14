В Малоярославецком районе КамАЗ сгорел в гараже
Около 19:30 во вторник, 13 июня, в деревне Желудовка Малоярославецкого района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
На улице Березовой загорелся грузовой автомобиль КамАЗ, находившийся в гараже.
Из людей никто не пострадал, но машина получила повреждения.
Причина пожара устанавливается.
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