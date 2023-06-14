В Калужской области пройдет детский рыболовный фестиваль
В субботу, 17 июня, на озере Мандрино Малоярославецкого района состоится ежегодный детский рыболовный фестиваль «В гостях у карпа», сообщили представители администрации Малоярославецкого района.
Регистрация участников начнется в 7:30, попробовать свои силы могут все желающие в возрасте от 8 до 18 лет.
Победителей определят в трех номинациях:
- Самая большая рыба,
- Наибольший вес из трех рыб,
- Наибольшее количество пойманной рыбы.
Предусмотрен и поощрительный приз – «За самую маленькую рыбку».
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