В Калужской области пройдет детский рыболовный фестиваль

В субботу, 17 июня, на озере Мандрино Малоярославецкого района состоится ежегодный детский рыболовный фестиваль «В гостях у карпа», сообщили представители администрации Малоярославецкого района.

Регистрация участников начнется в 7:30, попробовать свои силы могут все желающие в возрасте от 8 до 18 лет.

Победителей определят в трех номинациях:

Самая большая рыба,

Наибольший вес из трех рыб,

Наибольшее количество пойманной рыбы.

Предусмотрен и поощрительный приз – «За самую маленькую рыбку».

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