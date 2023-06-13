В Калужской области началась очистка дна реки Лужи

В Малоярославце начались работы по очистке дна реки Лужи. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в районной администрации.

Чиновники пояснили, что место для складирования донного ила уже выбрали (на фото):

- Многие малоярославчане могли заметить, что на территории Ивановского луга есть рвы и расчищена площадка.

За два года планируется поднять около 50 тысяч кубометров ила и расчистить 5 километров русла реки.

Работы ведет подрядчик из Казани.

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