Кредит на имя спящего друга оформил житель Малоярославца

В среду, 12 апреля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи с банковского счета.

Жителю Малоярославца позвонили из банка и сказали, что ему необходимо погасить кредит, однако мужчина никаких займов не оформлял.

В ходе следствия выяснилось, что к нему в гости приходил знакомый. Приятели выпивали, и в какой-то момент хозяин дома уснул. Тогда гость взял его телефон, вошел в мобильное приложение банка и оформил на его имя кредит на 120 тысяч рублей.

После этого злоумышленник поспешил удалиться, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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