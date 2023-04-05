Фура врезалась в легковушку на Киевской трассе

В среду, 5 апреля, в Малоярославецком районе произошло ДТП. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Около семи часов утра на 112-м километре трассы М-3 «Украина» фура «Ивеко» врезалась в «Сузуки». В результате столкновения пострадал один человек.

Последствия аварии ликвидировали 12 сотрудников пожарно-спасательного подразделения и медики.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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