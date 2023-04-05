Фура врезалась в легковушку на Киевской трассе
В среду, 5 апреля, в Малоярославецком районе произошло ДТП. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.
Около семи часов утра на 112-м километре трассы М-3 «Украина» фура «Ивеко» врезалась в «Сузуки». В результате столкновения пострадал один человек.
Последствия аварии ликвидировали 12 сотрудников пожарно-спасательного подразделения и медики.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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