Две «Лады» столкнулись в Калужской области
В понедельник, 3 апреля, в Малоярославецком районе случилась авария. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.
Около пяти часов вечера на пятом километре трассы «Калуга-Детчино-Малоярославец» автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2115.
В результате столкновения пострадали несколько человек.
Для ликвидации последствий ДТП понадобилась помощь девяти спасателей и медиков.
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