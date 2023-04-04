Две «Лады» столкнулись в Калужской области

В понедельник, 3 апреля, в Малоярославецком районе случилась авария. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около пяти часов вечера на пятом километре трассы «Калуга-Детчино-Малоярославец» автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2115.

В результате столкновения пострадали несколько человек.

Для ликвидации последствий ДТП понадобилась помощь девяти спасателей и медиков.

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