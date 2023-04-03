Житель Калужской области заявил об угоне, чтобы не платить штрафы

На днях житель Малоярославецкого района написал заявление в полицию об угоне автомобиля. Подробности сообщили в понедельник, 3 апреля, в УМВД России по Калужской области.

По словам мужчины, он оставил машину возле дома, а спустя время обнаружил, что автомобиль пропал. Однако в ходе следствия правоохранители заметили, что потерпевший путается в своих показаниях, и попросили рассказать правду.

Тогда автовладелец признался, что ранее продал свою машину, но не оформил сделку официально. Когда на его имя начали приходить штрафы, чтобы не оплачивать их, мужчина решил заявить об угоне.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

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