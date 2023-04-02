В Калужской области водитель «Опеля» сбила инспектора ДПС

Около 13:30 в воскресенье, 2 апреля, на трассе А130 в Малоярославецком районе сбили инспектора ДПС, который находился на обочине. Об этом нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, жительница Москвы за рулем «Опеля Астра» выехала на обочину и наехала на полицейского, дежурившего на этом участке.

Инспектор доставлен в больницу с различными травмами.

На месте работают оперативные службы.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.