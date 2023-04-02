В Калужской области водитель «Опеля» сбила инспектора ДПС
Около 13:30 в воскресенье, 2 апреля, на трассе А130 в Малоярославецком районе сбили инспектора ДПС, который находился на обочине. Об этом нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, жительница Москвы за рулем «Опеля Астра» выехала на обочину и наехала на полицейского, дежурившего на этом участке.
Инспектор доставлен в больницу с различными травмами.
На месте работают оперативные службы.
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