Автомобиль сгорел в гараже в Малоярославце
В пятницу, 31 марта, в Малоярославце произошел пожар. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.
Около десяти часов утра в гараже, расположенном на улице Пролетарская, загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадал человек.
В ликвидации последствий принимали участие восемь спасателей. В настоящий момент уточняются причины и обстоятельства случившегося.
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