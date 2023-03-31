Автомобиль сгорел в гараже в Малоярославце

В пятницу, 31 марта, в Малоярославце произошел пожар. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около десяти часов утра в гараже, расположенном на улице Пролетарская, загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадал человек.

В ликвидации последствий принимали участие восемь спасателей. В настоящий момент уточняются причины и обстоятельства случившегося.

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