Микроавтобус столкнулся с легковушкой под Малоярославцем
В пятницу, 31 марта, в Малоярославецком районе произошла авария. Об этом сообщили в МЧС России по Калужской области.
Около семи часов утра на 123 километре трассы А-130 микроавтобус «Ситроен» столкнулся с «Рено Логан». В результате ДТП водители получили различные травмы.
Для ликвидации последствий аварии были привлечены девять человек: патруль ГИБДД, сотрудники МЧС и работники скорой помощи.
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