Псевдомама из Малоярославца 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Малоярославецком районе местную жительницу подозревают в мошенничестве. В понедельник, 27 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили подробности дела.
По версии правоохранителей, в 2017 году 38-летняя женщина купила свидетельство о рождении ребенка, которого на самом деле у нее не было. Затем на выдуманного малыша она оформила социальные выплаты.
Таким образом, за 6 лет она получила более миллиона рублей. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.
Ведется расследование.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!