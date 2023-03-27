Псевдомама из Малоярославца 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка

В Малоярославецком районе местную жительницу подозревают в мошенничестве. В понедельник, 27 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили подробности дела.

По версии правоохранителей, в 2017 году 38-летняя женщина купила свидетельство о рождении ребенка, которого на самом деле у нее не было. Затем на выдуманного малыша она оформила социальные выплаты.

Таким образом, за 6 лет она получила более миллиона рублей. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Ведется расследование.

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