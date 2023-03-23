Жительница Малоярославца перевела мошенникам два миллиона рублей в попытке спастись от кредита

В четверг, 23 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили об очередном случае мошенничества.

Жительнице Малоярославца позвонил неизвестный и представится сотрудником полиции. Собеседник рассказал, что кто-то пытается оформить кредит на имя женщины, представившись ее родственницей.

Затем разговор продолжила работница банка. Она убедила женщину снять все свои сбережения, самостоятельно оформить кредиты и отправить их на безопасный счет, чтобы остановить действия злоумышленников.

Таким образом, жительница Малоярославца выполнила все указания и перевела более двух миллионов рублей. После получения средств собеседники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ведется следствие.

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