В результате аварии в Малоярославце пострадал 10-летний ребенок

В субботу, 18 марта, в Малоярославце на пересечении улиц Успенской и Чернышевского произошло ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около девяти часов утра водитель «Шевроле» направлялся по главной дороге улицы Чернышевского. Со второстепенной дороги по улице Успенской выехал автомобиль «Лада Ларгус» и не остановился перед перекрестком. Вследствие чего произошло столкновение. Обе машины отбросило на обочину.

В результате аварии пострадал пассажир «Шевроле» - 10-летний ребенок. У мальчика повреждено колено. Его осмотрели в Малоярославецкой районной больнице и направили к травматологу.

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