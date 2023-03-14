В Калужской области у мужчины нашли целый арсенал оружия

Во вторник, 14 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили об изъятии огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее судимый житель соседнего региона на территории одного из садовых товариществ Малоярославецкого района хранил два пистолета, патроны разного калибра и порох.

Также в ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у мужчины еще четыре пистолета и патроны. Все предметы изъяты и направлены на экспертизу в криминалистический центр.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

В настоящий момент ведется следствие.

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