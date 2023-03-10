В Малоярославце переименуют улицу в честь погибшего героя в зоне СВО

В четверг, 9 марта, в Малоярославце прощались с Алексеем Ждакаевым, погибшим в ходе СВО.

27 февраля мужчина выполнял боевое задание с расчетом ПВО.

Как рассказал его сослуживец, Алексею удалось сбить две ракеты, которые летели в сторону мирных жителей Луганской республики. Однако позже противники обнаружили подразделение и нанесли по нему ракетный удар.

Алексею Ждакаеву посмертно присвоили орден Мужества. Награду передали родителям бойца.

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов сообщил, что в школе, где учился Алексей, сделают парту памяти. Также власти подумают о том, какую улицу переименовать в честь героя.

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