В Малоярославце прощаются с погибшим в ходе СВО бойцом
На днях в администрации села Спас-Загорье Малоярославецкого района сообщили о гибели местного жителя в ходе СВО.
21-летний Алексей Ждакаев после окончания школы отучился в техникуме ИАТЭ НИЯУ МИФИ. А позже отправился на службу в зону СВО по контракту. 27 февраля мужчина героически погиб во время выполнения боевых задач.
- Открытый, неравнодушный, доброжелательный юноша любил свою семью и своих друзей, - отмечают в администрации. - Не смотря на юный возраст, был настоящим защитником своей Родины, верным присяге.
Сегодня в Малоярославце проходит прощание с Алексеем. Его похоронят на Спас-Загорском кладбище. За мужество и отвагу мужчине присвоят награду посмертно.
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