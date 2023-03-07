В Малоярославце учитель обществознания подозревается в домогательствах

На днях в одной из школ Малоярославца вскрылся инцидент с учителем истории и обществознания. Мужчину подозревают в домогательствах к ученицам.

По предварительной информации, мама школьницы наткнулась на переписку интимного характера, а позже в одном из чатов обнаружилось и видео пикантного характера.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.

- В правоохранительные органы поступила информация о том, что педагог одной из региональных гимназий позволял себе возмутительные переписки с ученицами, - отмечают в ведомстве. - Достоверность этой информации и наличие в переписках правонарушений в данный момент проверяются уполномоченными органами. Сейчас учитель уволен и в системе образования больше не работает.

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