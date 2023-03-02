За два месяца в райцентре Калужской области отловили 74 собак

В 2022 году в Малоярославецком районе удалось отловить 87 собак.

В четверг, 2 марта, глава администрации Вячеслав Парфенов сообщил результаты работы за текущий год.

За прошедшие два месяца отловили и отправили в приют на стерилизацию уже 74 собак.

Парфенов отметил, что, исходя из этих данных, не представляет, сколько всего будет отловлено животных за 2023 год.

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