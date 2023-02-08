Житель Калужской области задолжал по алиментам миллион рублей

Житель Малоярославца долгое время не выплачивал алименты на содержание своих дочери и сына. Подробности сообщили в среду, 8 февраля, в прокуратуре Калужской области.

Лишь за пять месяцев у мужчины накопился долг на сумму свыше 90 тысяч рублей. А общая задолженность за весь период составила более миллиона рублей.

Мужчина полностью погасил долг только после того, как дело дошло до суда. В результате чего его освободили от уголовной ответственности.

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