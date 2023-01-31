Лошадь скинула с седла посетительницу конного клуба в Малоярославце

В мае 2022 года женщина вместе с друзьями и детьми решила посетить конный клуб, находящийся в деревне Трехсвятское Малоярославецкого района.

Когда посетительница была в седле, инструктор контролировал лошадь, держа её за уздечку, однако животное резко вскочило и устремилось вперед. Женщина упала на землю, в результате чего получила серьёзные травмы головы и спины.

Потерпевшая обратилась в суд для получения компенсации за причиненный вред здоровью. Судья установил, что сотрудник конного клуба пренебрег техникой безопасности при верховой езде на лошади.

Таким образом, суд обязал клуб выплатить женщине 75 000 рублей в качестве морального ущерба.

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