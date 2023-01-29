Директор малоярославецкого музея СССР продал два раритетных авто, чтобы заплатить зарплату сотрудникам

В Малоярославецком районе функционирует частный Музей «20 век или Назад в СССР», где собрана уникальная коллекция ретро-экспонатов. Посещение музей бесплатное – его за свой счет содержит руководитель и энтузиаст Виктор Жуков.

Однако в субботу, 29 января, он вынужден был обратиться к общественности, чтобы спасти музей и привлечь внимание к проблеме. Дело в том, что прилегающая территория музея находится в ведении отдела культуры Малоярославецкого района, то есть частный музей ею не распоряжается. А значит, в случае необходимости, власти могут просто ее очистить.

- Хотя депутатам были переданы собранные подписи от населения в поддержку Музея, Виктора Фёдоровича Жукова в комиссию так и не включили и на Думу не пригласили, - сообщили в группе музея. - Однако, вопрос о том, чтобы уличная территория по-прежнему осталась за Музеем, очень важный, и волнует многих. Ведь это одно из самых любимых бесплатных мест отдыха и культурного досуга горожан.

По словам самого Жукова, на прилегающей территории проводится постоянная выставка ретро-автомобилей, проходят новогодние праздники для детей, работает мини-зоопарк (порой здесь выхаживают найденных раненых животных).

Чтобы доказать востребованность Музея, в субботу здесь посчитали гостей: к 15:00 его посетили более 120 человек. Летом в выходные дни и того больше – 260-300!

- Нас часто спрашивают – на что мы живём, если посещение бесплатное? Расскажу как это выглядит. У меня работают 5-6 сотрудников, которые сменяют друг друга, это 70-75 тысяч в месяц - примерно 800 тысяч в год, - рассказывает Жуков. - Еще 700 тысяч требуются на содержание, развитие и ремонт. Итого – 1,5 миллиона рублей мы должны где-то заработать, чтобы их вложить. Зарплату я плачу сам, а на содержание пытаемся заработать с помощью сувенирной лавки, кафе.

На то, чтобы музей продолжал как-то существовать, Жукову пришлось продать «Мерседес» 29 года выпуска из коллекции ретро-автомобилей, а перед этим Новым годом, он отдал и винтажную «Чайку». От района помощь приходит лишь в виде 700 тысяч рублей, которые уходят на оплату газа, воды и работу сторожей. В остальном приходится выкручиваться самостоятельно.

И если сейчас вопрос с прилегающей территории не будет решен и однажды музей оттуда «попросят», то об источнике дохода придется забыть в принципе! В связи с этим, Виктор Жуков просит общественность о помощи, а также приглашает малоярославецких депутатов посетить музей и лично убедиться в том, что он интересен не только местным жителями, но и гостям из других регионов страны.

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