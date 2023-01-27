В Калужской области грузовик врезался в столб и перевернулся

В пятницу, 27 января, в Малоярославецком районе произошло ДТП.

В деревне Гончаровка на улице Магистральной грузовой автомобиль «Исузу» съехал с дороги в кювет и, врезавшись в столб, перевернулся.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате аварии водитель получил травмы. На место ДТП были вызваны спасатели, медики и патруль ГИБДД. На то, чтобы ликвидировать последствия аварии, потребовались силы девяти человек, также были задействованы три единицы техники.

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