В Калужской области сгорел свечной завод

В ночь на среду, 25 января, в Малоярославце произошел крупный пожар. На улице Мирной загорелся свечной завод.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, у результате происшествия никто не пострадал, однако само здание и все находившееся внутри имущество было полностью уничтожено огнем.

На месте работали пожарно-спасательные МЧС России. Всего со стихией боролись 20 человек и семь единиц техники. В причинах пожара разбирается инспектор ГПН.

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