В Калужской области из-за подъема реки размыло плотину

Из-за оттепели, которая стояла в Калужской области все последние дни, в Малоярославецком районе поднялся уровень реки Лужа в Игнатьевском. Это привело к тому, что в очередной раз была размыта временная плотина, с которой ведётся строительство основного хода.

Напомним, старый мост был признан аварийным, сейчас строится новое мостовое сооружение и для жителей организован круговой объезд этого участка. Однако многие все еще использовали старый путь на свой страх и риск.

Как сообщил в понедельник, 23 января, глава районной администрации Вячеслав Парфенов, на время проведения восстановительных работ с завтрашнего дня в 7:30 будет ходить бесплатный автобус по маршруту «Дубровка-Новостройка-Тиняково-Панское».

- Учителя начальных классов, одного школьника и двух жителей, работающих в «Русичах», будут доставлять до начала учебного процесса и обратно, и, соответственно, до работы, - пообещал глава. - Все жители тоже смогут воспользоваться данным транспортом, а затем пересесть на регулярный рейс Игнатьевское-Малоярославец.

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