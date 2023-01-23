Жительницу Калужской области пытались обокрасть во время службы в храме

Пожилая жительница Малоярославца пришла на вечернюю службу в храм. Она оставила на лавке свою сумку с деньгами и документами. Через некоторое время раздались крики. Пенсионерка обернулась и увидела, что её сумки нет.

Несколько человек выбежали на улицу, а затем вернули женщине пропажу. Оказалось, что незнакомка незаметно схватила сумку и поспешила покинуть храм. Однако когда за ней погнались очевидцы, она выкинула похищенное и скрылась.

В понедельник, 23 января, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Грабеж».

Полиция установила личность подозреваемой. Ей оказалась местная жительница, которая и ранее имела проблемы с законом. Свой поступок она объяснила тем, что была в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование продолжается.

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