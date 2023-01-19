Житель Калужской области получил пять лет за то, что нанес прохожему девять ножевых

В четверг, 19 января, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области поставили точку в уголовном деле о нападении.

В декабре 2021 года пьяный житель Малоярославца ночью разгуливал по городу. В какой-то момент между ним и случайным прохожим возник конфликт.

Во время ссоры мужчина ударил незнакомца в висок настолько сильно, что тот упал на землю. Однако для агрессора это не стало поводом остановиться. Он сел на лежащего и нанес ему девять ножевых ранений.

В суде житель Малоярославца признал вину. Мужчина утверждал, что перепалка началась из-за того, что потерпевший громко крикнул. Тогда подсудимый сделал ему замечание, после которого он получил по лицу. Это и спровоцировало ответную реакцию.

В ходе судебных прений выяснилось, что мужчина врет, поскольку показания свидетелей сильно отличались от его версии происходящего. В ту ночь он напал на прохожего внезапно, без каких-либо на то причин. За это ему назначили наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима.

Но и на этом мужчина не успокоился, а решил идти до последнего. Он попытался обжаловать приговор, но коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила приговор без изменений.

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