С колядками и благодарностями: в Малоярославцком районе прошел самый необычный отчет сельского главы
Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов практически в ежедневном режиме рассказывает в соцсетях об отчетах руководителей поселений. Как правило, все они похожи – народ принимает доклады глав и озвучивает ряд все еще нерешенных проблем.
Однако в селе Ильинское, отчет главы превратился в настоящий праздник. По словам Парфенова, сначала, в Крещенский сочельник к присутствующим вышли колядующие дети. А затем первые четыре жителя, вызвавшиеся к трибуне, вместо жалоб и предложений произнесли слова благодарности в адрес местного главы Николая Молчанова. Вопросов от граждан даже не поступило.
Залогом такого успеха Парфенов назвал умение слушать и слышать.
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