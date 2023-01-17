Банда безработных женщин из Калужской области выкрала с завода канистры и еврокубы
Директор завода в Малоярославце обнаружил недостачу 17 еврокубов и 20 пресованных канистр и написал заявление в полицию.
Во вторник, 17 января, в УМВД России по Калужской области сообщили об установлении личностей подозреваемых. Ими оказались пять безработных местных жительниц.
Женщины заметили, что в заборе предприятия есть щель, прикрытая металлическим листом. Они решили не упускать возможность и зайти на территорию завода. Затем дамы вышли через эту щель уже с украденным имуществом на 106 тысяч рублей. Еврокубы и канистры женщины собирались продать, но не успели.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.
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