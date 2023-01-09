Жительницу Малоярославца лишат родительских прав за избиение детей

В понедельник, 9 января, в прокуратуре Калужской области сообщили о вынесении приговора горе-матери из Малоярославца.



Женщина избила своих несовершеннолетних детей, находясь в нетрезвом состоянии. Причем это произошло не впервые. Ранее она уже получала административное наказание за подобное поведение.



Суд признал жительницу Малоярославца виновной и назначил восемь месяцев исправительных работ, а также ежемесячные отчисления 10 % от зарплаты государству.



В настоящий момент детей изъяли из семьи. Запущен процесс лишения женщины родительских прав.

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