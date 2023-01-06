Сильные морозы спасли жителей Малоярославецкого района от подтоплений

В пятницу, 6 января, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил о том, что уже несколько дней отдел ГО и ЧС районной мэрии вместе с сотрудниками МЧС мониторят подъём реки Лужа.

Дело в том, что во время весеннего паводка пять мостов на территории района традиционно подтапливает.

- Из-за оттепели предыдущих дней вода поднялась вплотную вблизи населенных пунктов Афанасово и Новостройка, - сообщил Парфенов. - В настоящее время уровень воды уже спал благодаря похолоданию и сильному понижению температуры воздуха.

По его словам, круглосуточный мониторинг состояния реки продолжается. Также проводится работа со старостами деревень.

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