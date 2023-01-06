В Калужской области мэр города призвал недовольных уборкой жителей устраиваться в сектор ЖКХ

В Малоярославце накануне Рождества случился неожиданный скандал - мэр города Михаил Крылов обиделся на горожан и устроил им разнос на своей странице в соцсети.

Дело в том, что жители Малоярославца этой зимой были крайне недовольны уборкой города от снега. Свои замечания они оставляли в социальных сетях, в том числе и на странице градоначальника. Последний в свою очередь так устал от негатива, что решил пристыдить жителей за то, что те нелицеприятно высказываются о работе коммунальных служб.

- Как бы вы были недовольны - надо оставаться людьми и свои обращения писать не закрывая своё лицо и не оскорбляя адресат к кому обращаетесь, - написал Крылов.

Также он добавил, что если у кого-то из горожан есть желание прийти на работу в сектор ЖКХ и реализовать свои планы по улучшению работы коммунальных служб, то власти с удовольствием рассмотрят эти кандидатуры.

Жители Малоярославца в свою очередь в комментариях ответили, что тоже готовы рассмотреть новую кандидатуру - на должность мэра.

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