В Калужской области нашли мужчину, пропавшего в новогоднюю ночь
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в воскресенье утром, 1 января, сообщил о розыске 23-летнего Александра Скляренко, который пропал в селе Кудиново Малоярославецого района.
После новогодней ночи местонахождение мужчины было неизвестным. На поиски молодого человека выдвинулись волонтеры отряда, также его ориентировки были распространены в социальных сетях.
К счастью, мужчину удалось найти. Ближе к обеду в сообществе калужского отряда поисковиков появилось сообщение, что человек найден живым.
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