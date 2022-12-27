Житель Калужской области украл у знакомой бытовую технику и иконы на 390 тысяч рублей
Житель Малоярославца проходил мимо частного сектора и увидел дом знакомой, в котором не горел свет. Он понял, что хозяева уехали, и решил воспользоваться моментом.
Мужчина зашёл в здание и собрал в мешок две старинные иконы, два телевизора, микроволновку, ноутбук, два серебряных сервиза и инструменты. После чего поспешил удалиться.
Владелица дома вернулась из другого региона. Заметив разбитое окно, она поняла, что ее обокрали, и обратилась с заявлением в полицию.
Во вторник, 27 декабря, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража».
Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил сотрудникам следствия, что инструменты и технику продал на улице, а иконы закопал рядом с домом знакомой.
Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
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