Житель Калужской области украл у знакомой бытовую технику и иконы на 390 тысяч рублей

Житель Малоярославца проходил мимо частного сектора и увидел дом знакомой, в котором не горел свет. Он понял, что хозяева уехали, и решил воспользоваться моментом.

Мужчина зашёл в здание и собрал в мешок две старинные иконы, два телевизора, микроволновку, ноутбук, два серебряных сервиза и инструменты. После чего поспешил удалиться.

Владелица дома вернулась из другого региона. Заметив разбитое окно, она поняла, что ее обокрали, и обратилась с заявлением в полицию.

Во вторник, 27 декабря, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража».

Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил сотрудникам следствия, что инструменты и технику продал на улице, а иконы закопал рядом с домом знакомой.

Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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